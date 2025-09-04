Тенис легенда хвърли бомба! Шокира целия свят с тази новина

Един от най-великите тенисисти за всички времена Бьорн Борг разкрива в автобиографията си „Пулс“, че е болен от рак. Новината шокира първо Италия, а после и родната му Швеция, след което заля и социалните мрежи в целия свят.



69-годишният Борг, спечелил 11 титли от Големия шлем, ще представи книгата си официално на 18 септември. Тя е написана заедно със съпругата му Патрисия и освен в Швеция, ще бъде издадена в САЩ, Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, Испания, Латинска Америка, Холандия и Италия.

Автобиографията е обгърната от голяма секретност.



Въпреки това тя вече се продава в Италия - в италианския Amazon и други дигитални книжарници. Именно оттам първо изтича информацията, че Борг признава на страниците на „Пулс“ за ужасната диагноза. Ужасната вест излезе в шведския "Експресен", където се цитират именно италиански източници, предава "Блиц".



Вестта за заболяването на шведската тенис звезда се потвърждава и от човек, близък до издателя на книгата, който заявява, че Борг пише подробно за рак на простатата.



Засега не става ясно кога е открито заболяването – дали съвсем наскоро, дали преди време.

Журналисти от „Експресен“ са се свързали с издателя на автобиографията, който лаконично е заявил, че няма да коментира нищо до 18 септември. Опитите на медията да се свърже със самия Бьорн Борг и съпругата му са ударили на камък.



Легендарният швед е печелил 6 пъти „Ролан Гарос“ (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981) и 5 пъти „Уимбълдън “.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com