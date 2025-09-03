Голяма новина за Гришо

Григор Димитров е в списъка със заявките за турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай, който ще се проведе от 1 до 12 октомври. Надпреварата е на твърди кортове и е с награден фонд над 9 милиона долара.

34-годишният хасковлия в момента е №25 в световната ранглиста. Той има силни спомени от Шанхай - полуфинал през 2023 г. и четвъртфинал през 2017 г.

Димитров не е играл след "Уимбълдън", където в четвъртия кръг срещу Яник Синер бе принуден да се откаже заради разкъсване на гръден мускул.

В Шанхай се очаква най-силният възможен състав - Синер ще защитава титлата си, Новак Джокович е четирикратен шампион и финалист от миналата година, сред заявените са още Даниил Медведев, Хуберт Хуркач, Карлос Алкарас и Александър Зверев. Всички от топ 10 са в списъка.

