Неприятна загуба за Вики Томова

Най-добрата българска тенисистка в момента Виктория Томова отстъпи с едно място в световната ранглиста и вече е на 98-а позоция. Българката загуби 5 точки от актива си, след като не успя да се класира за основната схема на Откритото първенство на САЩ.

Сред останалите българки най-голям скок записа Ива Иванова, която напредна с 33 места в класацията и вече влезе в Топ 700.

В челната десетка на сингъл няма никакви размествания в очакване на последното първенство от Големия шлем за годината, което започва днес.

В класацията на двойки отново няма почти никакви размествания, като единствено Ива Иванова се е придвижила напред с 68 позиции.

