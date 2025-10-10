Хороскоп: На лъва потръгва в любовта, стрелецът осигурява бъдещето

Овен

Въоръжете се с търпение и не се кланяйте на идоли! Не вървете след никого, вървете само след себе си. Това са думи на Буда. Не разчитайте на помощ от никого! Вслушайте се във вътрешния си глас! С всички препятствия ще се справите, ако се оставите да ви води интуицията.

Телец

Неочаквани срещи и разговори могат да повлияят върху вашата активност, но се налага да пестите силите си, защото трудно ще може да се справите с всички задачи. Заемете се първо с тези, които не търпят отлагане! Ако имате чувство за тежест или болки в стомаха, започнете диета!

Близнаци

Това е ден, в който ще сте неуверени и трудно ще вземате решения. Не се захващайте с важни неща! Не е време за лъжи или полуистини. Марк Твен е казал: „Когато се колебаеш, кажи истината!“. Кажете я и ще се чувствате по-добре! Възможни са любовни разочарования.

Рак

Тъмни облаци сякаш са надвиснали над вас. Вашето спасение е в молитвите и въздържанието. Склонни сте към авантюри, а в този ден сексуалната енергия може да ви разстрои здравето. Избягвайте споровете и се борете с апетита си! Нека има повече плодове в менюто ви.

Лъв

Бъдете съсредоточени в действията си! Внимавайте, ако се налага да боравите с режещи предмети! Не е желателно да инвестирате много пари. Ще ви върви днес обаче в любовта.

Дева

Енергийният ви потенциал достига високи нива. Това обаче не е достатъчно, за да постигнете целите си. Ако край вас има дразнители, които ви губят времето и нервите, постарайте се тактично да ги разкарате! Мъжете да не се заглеждат в чужди жени, за да не пострадат!

Везни

Всяко излишество е порок. Това са думи на Сенека. В този ден внимавайте, трябва да се борите със своя апетит и най-вече със стремежа за бързо забогатяване! Ако днес постъпите нечестно или обидите някого, много ще съжалявате, защото съдбата тъпкано ще ви го върне.

Скорпион

Каквото и да ви сервира съдбата в този ден, не губете надежда! Вярвайте на интуицията си! Тя е шепот на духа, както казва лечителят Петър Димков. Може би ще осъзнаете, че болестите са следствие от вашите мисли и действия. Ако потърсите помощ, ще намерите лек.

Стрелец

Добре да направите някои важни връзки за бъдещето, да се срещнете с евентуални работодатели и партньори, да сключите нови сделки, но е желателно това да стане сутринта. След това ще сте доста разсеяни и емоционално нестабилни. Вечерта разпускайте с приятели!

Козирог

Ако ви предстоят важни преговори, е по-добре да ги отложите, защото или ще ви поставят неприемливи условия, или сами ще изисквате повече, отколкото другият може да ви даде. В този ден може да ви изненадат с любовно обяснение или с предложение. Обмислете го внимателно!

Водолей

Добре е да намалите очакванията си спрямо околните. Обърнете внимание на собствените си мисли, изяснете си желанията! Възможно е да получите неприлично предложение или удар под кръста. Запазете спокойствие! Опасно е да се поддавате на гняв и лакомия.

Риби

Насочете се към това, което желаете да постигнете и не се разсейвайте! Пазете се обаче от измамници! Нестандартният подход ще ви издигне в очите на любимия. Не бягайте от прегръдките му!

Източник: Флагман

