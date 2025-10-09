Топ синоптик с прогноза. В началото на новата седмица дъжд, но от четвъртък започва...

В петък денят ще започне със слънце. Главно в планините може да превали слабо. През нощта срещу събота облачността ще се увеличава.

Това прогнозира синоптикът на Bulgaria ON AIR Петър Янков.

В събота се очакват слаби валежи в западните и източните част на страната. Ще бъдаt максимум до 10 литра на кв.м. В неделя валежите ще бъдат много малко, ще има повече слънчеви часове, стана ясно от прогнозата на Янков.

Той уточни, че повишението на температурите ще бъде по-осезаемо през почивните дни, до понеделник включително.

Температурите ще бъдат между 17 и 21 градуса в неделя, в събота ще бъдат малко по-ниски, отбеляза Янков.

Синоптикът добави, че София ще бъде най-хладната балканска столица през почивните дни - между 16 и 18 градуса.

"При нашите южни съседи ще има повече слънце и температури до 26 градуса", подчерта Янков.

"Следващата седмица ще започне със значителна облачност и превалявания главно във вторник и сряда. Ще нахлуват влажни въздушни маси от запад. Очакват се валежи между 15 и 30 литра на кв.м в централните северни и източни райони. Бързо ще преминат тези валежи, те са по друг механизъм и не се очакват бедствени ситуации. Температурата на морската вода рязко ще се понижава - 18-19 градуса", обясни синоптикът.

От четвъртък започва трайно повишение на температурите, включително в събота и неделя, 18 и 19 октомври, стана ясно от думите му.

Янков препоръчва именно следващия уикенд за високопланински туризъм.

Синоптикът поясни, че с изменението на климата зачестяват средиземноморските циклони с центрове през Гърция. Те носят съществени валежи с проливен характер в централните и източни части от нашата страна.

"Всички наши отговорни органи и лица, отговарящи за почистване на дерета и реки, дори да са пресъхнали, както е в Елените, те си търсят изявата, водите се стичат по склоновете... Превантивните мерки трябва да се взимат всяка година с почистването", изтъкна Янков.

Личните му наблюдения показват, че в Царево деретата и реките не са били почистени - "някой не си е свършил работата".

"Предупреждава се за такива валежи, но не се взимат мерки. За 5 дни трудно може да се организира почистването на корито на река, на дере", заключи синоптикът.

