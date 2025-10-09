Цар Симеон продаде емблематичен дворец

Симеон Сакскобургготски е продал царския дворец в град Баня, а купувачът е бизнесменът и собственик на "Инса ойл" Георги Самуилов.

Сделката е сключена в края на септември, а продажната цена на сградата, построена през 1929 година по проект на известните български архитекти Иван Васильов и Димитър Цолов, е 2,5 милиона лева.

От сдружение "Заедно за град Баня" изпратиха официално писмо до президента Румен Радев, председателя на Народното събрание Наталия Киселова, премиера Росен Желязков и МС, областния управител Христина Янчева и ръководството на община Карлово, в което настояваха държавата да придобие собствеността върху царския дворец и да поеме неговото управление.

"Още не съм взел решение какво да правя с имота. Това е частна инвестиция. От бизнес гледна точка има продажба, има и купувач. Може би тепърва ще мисля как да го развивам", коментира Георги Самуилов.

Вилата в Баня е сред 6-те частни имота на царското семейство Кобурготски и единствената частна къща, построена от Борис III.

