Ливърпул взе решението за Арне Слот

Арне Слот и ръководството на Ливърпул са готови да преподпишат договора на мениджъра. Нидерландецът спечели титлата във Висшата лига още в първия си сезон начело на клуба, а мърсисайдци започнаха новата кампания във Висшата лига с 5 от 5 преди да настъпи спад в представянето.

Настоящият контракт на Слот, който е валиден до 2027 г., скоро трябва да бъде заменен с нов. Очевидно ще бъде много по-богат и с продължителност със сигурност плюс три сезона.

Слот, от своя страна, заяви преди няколко месеца, че иска да достигне предшественика си Юрген Клоп, който беше начело на Ливърпул девет години.

