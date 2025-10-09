Легенда на Ливърпул нападна здраво Трент

Преминаването на Трент Александър-Арнолд от Ливърпул в Реал Мадрид се превръща в грешка и за трите страни. Десният бек вече пропусна няколко мача заради контузии, а когато е в игра сякаш не може да разгърне потенциала си.

Също така виждаме как в последните мачове Ливърпул изпитва трудности в дясната зона на защитата. Конър Брадли и Джереми Фримпонг не се намират в добра форма и това кара Арне Слот да използва футболисти като Доминик Собослай, Къртис Джоунс и Уатаро Ендо като крайни бранители.

Проблемите на Трент обаче продължават, след като Стивън Джерард нападна сънародника си в подкаста на Рио Фърдинанд. Легендата, бивш капитан и любимец на феновете отправи остри критики към 27-годишния футболист за преминаването му в Реал Мадрид.

"Никога не бих го направил. Мисля, че той предприе голям риск. Той е много добър футболист, много талантлив, един от най-добрите подавачи, които съм виждал. Той е сравняван с Дейвид Бекъм и Пол Скоулс. Но да напуснеш Ливърпул в най-добрите ти години, предлагайки ти нов договор, това е риск. Той живее с този риск сега.

Ако сваля розовите си очила за Ливърпул, мисля, че всеки футболист ще се обърне, когато Барселона или Реал Мадрид го потърси. Реал Мадрид с Жозе Моуриньо ме потърси. И това ме заинтригува.

Това не получи толкова внимание и шум, колкото Челси, защото беше прекратено много бързо заради момента и това, което Реал Мадрид искаше от мен.

Затова разбирам Трент, като се поставя в неговите обувки. Неговият най-добър приятел (Джуд Белингам) играе там. Може би иска да се предизвика. Той спечели всичко с Ливърпул. Затова част от мен наистина го разбира.

Но когато сложа розовите очила … Какво, за бога, правиш? Ти си в един от най-добрите отбори в Европа. Ти печелиш трофеи, за които аз все още мечтая. Ти печелиш европейски трофеи. Ти си един от най-важните играчи. Феновете те обичат. Какво правиш?

Но това е само като съм с розовите очила, защото обичам Ливърпул", сподели легендарният полузащитник.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com