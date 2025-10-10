Обрат! Продава ли Левски двама от най-важните си играчи

Левски може да се раздели с двама от най-важните си играчи през зимния трансферен прозорец.

Според "Мач Телеграф" футболни агенти оказват сериозен натиск за продажбата на двама от най-качествените футболисти на отбора – Кристиан Макун и Майкон. Засега ръководството на „сините“ удържа атаката, но вероятността през зимата някой от двамата да си тръгне не е никак малка. Договорите и на двамата изтичат през лятото на 2027 година, но това, при съвременния футболен пазар, не означава много.

Особено силен е натискът за Кристиан Макун. Националът на Венецуела е оценяван на 2,5 милиона евро, но по-важното е, че той има договор с една от най-влиятелните мениджърски агенции в световния футбол. Нейни клиенти са футболисти като Федерико Валверде от Реал Мадрид, Къртис Джоунс от Ливърпул, Илия Забарни от ПСЖ и Тино Ливраменто от Нюкасъл. Самият футболист дава сигнали, че иска да направи трансфер в по-силно първенство от българското. Венецуелецът обаче е изключително важна част от схемата на Хулио Веласкес и едва ли от Левски ще се съгласят да го продадат през зимата. На „Герена“ обаче са склонни да мислят за неговата продажба през лятото.

Деликатна е ситуацията и с Майкон. Левият бек се наложи като един от най-качествените футболисти в Първа лига и вдигна неимоверно цената си през тази година. Той също се оценява на 2,5 милиона евро. Както е известно, през лятото от „Герена“ отхвърлиха оферта от френския Нант за немалко пари. Според осведомени, наскоро в офисите на Левски е получено ново предложение, от друг френски елитен клуб. Офертата е за трансфер през зимната пауза. От Левски обаче едва ли ще се съгласят и с него.

В плановете на „сините“ не влизат продажби на основни футболисти от състава на Веласкес. За трансфери може да се говори само при футболисти, на които им изтичат договорите следващото лято – Карлос Охене, Патрик Мисловни и Фабио Лима.

