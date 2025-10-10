МБапе скочи. Какво каза за Ямал

Килиан Мбапе се обяви против огромното внимание, което медиите и обществеността насочват към младия испански футболист Ламин Ямал от Барселона.

Нападателят на Реал Мадрид призова всички да спрат с обсъждането на личния живот на 18-годишния играч и да се фокусират върху представянето му на терена.

"Ясно е, че той много обича футбола и това е най-важното. Останалото е негов личен живот — трябва да го оставим на спокойствие. Той е страхотен футболист, но в реалния живот е само 18-годишен. Всеки прави грешки на тази възраст - някои неща правиш добре, други не толкова. С времето ще натрупа опит и ще разбере кое е най-доброто за него", каза Мбапе, цитиран от Марка.

"В крайна сметка трябва да гледаме какво прави на терена. Това, което е извън него, няма значение, освен ако не е нещо сериозно. Ламин има огромен талант и ще следва собствения си път. Пожелавам му много късмет", добави французинът.

Ламин Ямал в момента лекува контузия и ще пропусне предстоящите мачове на Испания срещу Грузия и България от квалификациите за световното първенство.

