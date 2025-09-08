Лоша новина за Гришо. Пореден тежък удар

Лоша новина за ракета №1 на България Григор Димитров.

Гришо падна с три места в новата седмична ранглиста на ATP и заема 28-ото място. 34-годишният българин има актив от 1 645 точки.

Димитър Кузманов се изкачва с три места до 260-ото, докато Илиан Радулов губи 10 позиции и се смъква до №459.

Шампионът при юношите Иван Иванов заема 934-ото място, като губи 8 позиции при мъжете.

След US Open има значителни промени в ранглистата на ATP.

Лидер вече е шампионът от Ню Йорк Карлос Алкарас с 11 540 точки. Яник Синер от Италия отстъпва на второто място с 10 780 точки, а Александър Зверев остава в Топ 3.

Новак Джокович се изкачва с 3 позиции до №4, докато американецът Тейлър Фриц пада с едно място до №5. Британецът Джак Дрейпър отстъпва с две позиции до №7, а Лоренцо Музети се изкачва до №9 за сметка на руснака Карен Хачанов, който заема 10-ото място.

