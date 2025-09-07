Гришо взе извънредно решение

Григор Димитров няма да вземе участие на турнирите в Китай през следващите седмици и гледа към потенциално завръщане в игра по време на надпреварите в зала в Европа през октомври.

Като играч от топ 30, Димитров бе част от заявените участници за Мастърса в Шанхай, но бившият номер 3 в света и екипът му са взели решение да изчакат още малко със завръщането му на корта.

Към момента възстановяването му върви добре, а резултатите от изследванията също показват прогрес. Самият той се чувства все по-добре – нещо, което се видя и от тренировките му в родния Хасково в последните дни. Все пак, преценката на екипа е да не се пътува за Китай, пише TennisKafe.

Така усилията са насочени към завръщане по време на европейските турнири. В най-добрия вариант, Григор ще изиграе три турнира до края на сезона. Идеята е първият от тях да бъде АТР 250 в Стокхолм. Надпреварата, която е сред най-успешните за Димитров, ще се проведе между 13 и 19 октомври.

Седмица по-късно е АТР 500 турнирът във Виена, където Димитров също планира да играе. Сезон 2025 за него трябва да завърши на Мастърса в Париж между 27 октомври и 2 ноември.

Както е известно, Димитров се възстановява от частично разкъсване на големия гръден мускул, получено в мача срещу Яник Синер на Уимбълдън, в момент, в който българинът водеше с 2-0 сета.

