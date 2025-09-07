Сабаленка отново успя! Грабна титлата на US Open

Световната №1 в тениса Арина Сабаленка отново успя да защити титлата си на US Open.

Представителката на Беларус успя да пребори тази на домакините Аманда Анисимова с 6:3, 7:6(3) и да стане първата тенисистка от 11 години насам, която съумява да защити трофея в Ню Йорк. Последната бе Серина Уилямс.

Арина успя и да пречупи американско проклятие, което я бе налегнало през този сезон в Шлема. Тя загуби от Мадисън Кийс на финала в Австралия, от Коко Гоф на финала на "Ролан Гарос" и от самата Анисимова на полуфинала на "Уимбълдън".

Анисимова, която е с руски корени, игра много по-добре от първия си финал в Шлема, който дойде на "Уимбълдън" тази година. Тогава тя бе смачкана като буболечка от Ига Швьонтек, но сега даде страхотна битка, макар отново да имаше резки сривове в представянето. Пропусна да постигне огромно постижение за САЩ, ставайки третата различна американска шампионка в Шлема в рамките на една година за първи път от над 40 години. Все пак страхотното й представяне на турнира, което включваше реванш срещу Швьонтек и победа над Наоми Осака, ще й донесе рекордно класиране на 4-о място в световната ранглиста. И въпреки това за 24-годишната тенисистка ще надделява горчивината от втория пореден загубен финал.

Нейната съперничка, която вече има четири титли в Шлема - две в Австралия и две в САЩ, показа психологическа устойчивост, каквато й липсваше във финалите в Мелбърн и Париж през този сезон. Превъзходството й във всички важни показатели на играта си проличаха, макар в края на втория сет американката да имаше повод да мечтае за обрат. Публиката също изигра своята роля, защото аплодираше грешките на Сабаленка на сервис, но все пак шампионката се справи.

Първият сет на финала беше истинско тенис украшение, но само в първата си половина. Двете започнаха по невероятен начин, правейки фамозни разигравания, като голям процент от тях завършваха с печеливши удари. Анисимова го правеше по-често със своя мощен специалитет от бекхенд, а Сабаленка с отличителния си форхенд.

Американката изпусна ранни възможности за пробив и бе наказана, като Арина поведе с 2:0. След това пробивът бе върнат и равностойната игра доведе до резултат 3:3. Там някъде обаче световната №1 наложи волята си и започна да играе почти безгрешно, като спечели следващите три гейма и общо четири поредни. Заслужи първата част с резултат 6:3, а голямата разлика дойде от непредизвиканите грешки на Анисимова заради агресивната й игра - общо 15 срещу 4 за беларускинята.

Още в началото на втория сет Анисимова получи някакъв проблем със сервирането заради осветлението на затворения корт и направи две двойни грешки. Въпреки това успя да измъкне първия гейм. В следващия й сервис гейм обаче Сабаленка направи отиграване, което накара дори актрисата Кортни Кокс да възкликне от удивление. Пробивът стана факт, а след това лесно бе затвърден - 3:1. Анисимова все пак си върна увереността и с няколко великолепни уинъра успя да възстанови пробива и да изравни отново до 3:3. Много бързо обаче прахоса всичко извоювано със слаб сервис гейм. Световната №1 се доближи само на гейм от победата и после американката пак я контрира със спечелено подаване.

Така Сабаленка сервираше за мача при 5:4, за да дойде най-драматичния гейм. Съперничката й поведе с 30:0, после се стигна до изравняване 30:30, когато Арина изпусна смач и даде брейкбол на американката - тя възкръсна и го реализира за 5:5. Сабаленка се оказа после в опасност и успя да се добере до тайбрек, а в него затвърди умопомрачителната си статистика през сезона - само един загубен и вече 21 спечелени. Този беше с цената на шампионска титла и резултат 7:3 след нов спонтанен срив в играта на американката.

