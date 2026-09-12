Иван Иванов с рекордно дълъг престой на върха в световната ранглиста за юноши
В момента Иванов е в усилена подготовка за сезона на трева и дебюта си при мъжете в турнир от Големия шлем
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В момента Иванов е в усилена подготовка за сезона на трева и дебюта си при мъжете в турнир от Големия шлем
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Празничният период в края на декември и началото на януари в световния спорт е към своя край. През идния уикенд се завръщат топ първенствата на Герман...
Ако бия, ще играя ли със Серена, чудел се хърватинът На героя от US Open Марин Чилич му се е пушело по време на финала с Кей Нишикори. Това разкри са...
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Мелбърн. Швейцарецът Станислас Вавринка е победителят в Australian Open. Той победи с 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 лидера в световната ранглиста Рафаел Надал....
Виена. Доминика Цибулкова се класира за финала на сингъл при дамите на Откритото първенство по тенис на Австралия. Състезателката от Словакия разби пъ...