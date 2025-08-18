Огромна драма в Синсинати! Болест порази Синер, Алкарас с първа титла

Петкратният носител на турнири от Големия шлем и номер две в света Карлос Алкарас спечели турнира Мастърс 1000 в Синсинати.

Лидерът в световната ранглиста Яник Синер се оттегли от мача при резултат 0:5 в първия сет поради влошено здраве. Италианецът обясни, че се чувства изтощен и е имал симптоми на коремен вирус, което му е попречило да продължи, предаде "Топ спорт".

Общата продължителност на срещата беше само 23 минути.

През това време Алкарас направи един ас, не допусна двойни грешки и реализира три точки за пробив от шест. Синер записа едно асо, две двойни грешки и не стигна до нито една възможност за пробив.

Титлата в Синсинати е първа за Алкарас в този турнир и общо 22-ра в кариерата му,

като осмата на турнир от сериите Мастърс. Така испанецът отне възможността на Синер да защити трофея си от 2024 година.

Така Алкарас вдигна трофея в Синсинати за първи път

и увеличи шансовете си да атакува първото място в световната ранглиста преди US Open. Победата му поддържа живо съперничеството със Синер, което вече се оформя като едно от най-големите в съвременния тенис.

