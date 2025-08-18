Тежка новина за Гришо. И неприятна прогноза

Лоша новина за ракета №1 на България Григор Димитров.

Гришо отстъпи четири места в най-новото издание на световната ранглиста на АТП. Най-добрият български тенисист вече е №25 с актив от 2045 точки. Това е най-слабото му подреждане от 19 юни 2023 г., когато заемаше 26-ата позиция.

Причината за спада е контузията на големия гръден мускул, получена в четвъртия кръг на Уимбълдън срещу Яник Синер.

Травмата извади Димитров от игра и му попречи да участва на US Open, което доведе до сериозна загуба на точки. Така беше прекъсната и серията му от 58 поредни участия на турнири от Големия шлем.

В челото на класацията промени няма.

Шампионът от Уимбълдън Яник Синер е №1 с 11 480 точки, следван от Карлос Алкарас (9240) и Александър Зверев (6230). В същото време руснакът Карен Хачанов се завърна в топ 10 след финала си на "Мастърс" в Торонто и вече е девети с 3240 точки.

Прогнозите за Григор Димитров са, че при продължително отсъствие той може да изпадне още по-назад в класацията. Очаква се завръщането му да бъде едва през есента, когато ще има шанс да си върне част от изгубените позиции.

