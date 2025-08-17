Пълна интрига в тениса! Алкарас или Синер вдига купата?

Двамата най-силни в мъжкия тенис в света - Карлос Алкарас и Яник Синер, си насрочиха най-чакания от феновете финал на Мастърса в Синсинати, след като преодоляха съперниците си на полуфиналите сравнително безаварийно. Новото голямо съперничество си е вече напълно реално и очевиден факт.

Навръх 24-ия си рожден ден Синер отстрани набързо от пътя си сензацията на турнира Теренс Атман, който стартира под №136.

Карлитос, който се изправи срещу Александър Зверев във втория полуфинал, също се добра до победата при температура 34 градуса. За Саша, който има диабет, това донесе криза по време на мача.

Очакваният чутовен финал Синер - Алкарас ще е от 22:00 часа българско време в понеделник вечер. Ще се предава пряко по MAX Sport 1 HD.

Това ще е четвъртия път през сезона, в който двамата асове се срещат в последен сблъсък за трофей. Дотук победите са 2-1 за Карлос (Рим и "Ролан Гарос" срещу "Уимбълдън"). Алкарас спечели и в Шанхай в края на 2024-а.

