Пълна интрига в тениса! Алкарас или Синер вдига купата?
Влизат в битка за трофея в Синсинати
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Влизат в битка за трофея в Синсинати
Защитаващият титлата си Яник Синер отбеляза 24-ия си рожден ден с победа
Двубоят продължи 2 часа и 17 минути, а в третия сет Алкарас поведе с 5:3
Лионел Меси беше наказан за един мач, а освен него от състава отсъстваше и Жорди Алба
Тимът от Маями прекъсна победната си серия от пет срещи и заема пето място в Източната конференция
Двамата ще спорят за титлата на тенис турнира в Синсинати от сериите "Мастърс"
Последно испанецът се наложи над Джордан Томпсън от Австралия
Асът ни надви Юго Юмбер в Ню Йорк
Max Sport 1 ще излъчи мача наживо
Двамата са записани за Синсинати
Българинът ще участва в Мастърс-а
Руснакът се наложи на финала над Гофен, Кийс триумфира при жените
Данил Медведев обърна Джокович на полуфинала и излиза за титлата срещу Гофен
Сърбинът вече е на полуфинал
№70 в света Андрей Рубльов надви Маестрото с 6:3, 6:4
Осака също стигна до осминафиналите
Федерер също би на старта на Мастърс-а
Димитров отпадна и на старта в Синсинати
Гаске не даде шансове на Анди
Двамата може да се срещнат в третия кръг от турнира