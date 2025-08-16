Голяма мъка за Карлос Алкарас на турнир в Синсинати

Карлос Алкарас от Испания се класира за полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. Световният номер две записа труден успех с 6:3, 4:6, 7:5 срещу Андрей Рубльов от Русия.

Двубоят продължи 2 часа и 17 минути, а в третия сет Алкарас поведе с 5:3, но допусна изравняване. Все пак испанецът стигна до четвърта победа от пет мача срещу Рубльов, за да стигне до 12-ия си полуфинал на ниво Мастърс 1000.

На полуфиналите Карлос Алкарас ще се изправи срещу световния №3 Александър Зверев. В рамките на 77 минути германецът записа успех с 6:2, 6:2 над Бен Шелтън (САЩ). По два реализирани пробива във всеки сет бяха достатъчни за успеха на Зверев.

