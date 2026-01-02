Историческо! Винъс Уилямс влиза в основната схема в Мелбърн

Седемкратната шампионка от Големия шлем Винъс Уилямс ще направи сензационно завръщане на Australian Open, след като получи уайлд кард от организаторите на турнира. Това ще бъде първото ѝ участие в Мелбърн Парк от пет години насам – завръщане, което веднага прикова вниманието на тенис света.

Последната поява на Винъс в Мелбърн беше през 2021 г., когато тя отпадна във втория кръг от италианката Сара Ерани. Въпреки впечатляващите си 21 участия на Australian Open, американката никога не е печелила титлата. Тя обаче два пъти стигна до финала – през 2003 и 2017 г., като и в двата случая бе спряна от собствената си сестра Серина Уилямс, в едни от най-емблематичните семейни сблъсъци в историята на турнира.

„Развълнувана съм да се върна в Австралия и очаквам с нетърпение да се състезавам там“, заяви 45-годишната Уилямс, цитирана от Ройтерс. „Имам толкова много невероятни спомени и съм благодарна за възможността да се върна на място, което означаваше толкова много за кариерата ми“, добави тя.

С участието си Винъс ще постави и нов рекорд – тя ще стане най-възрастната тенисистка, играла в основната схема на Australian Open, изпреварвайки японката Кимико Дате, която беше на 44 години при последното си участие. Американката прие и уайлд кард за турнира в Хобърт, който започва на 12 януари, където ще се присъедини към други шампионки от Големия шлем като Барбора Крейчикова и Ема Ръдукану, превръщайки австралийското турне в истински спектакъл още преди първия сервис.

