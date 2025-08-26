Яник Синер се завърна с пълна сила

Действащият шампион на US Open Яник Синер стартира участието си в Ню Йорк на много високи обороти. Италианецът надви Вит Коприва от Чехия с 6:1, 6:1, 6:2 за едва час и 40 минути игра.

Синер притесни феновете си на последния Мастърс в Синсинати, след като се отказа във финала срещу Карлос Алкарас, но в Ню Йорк световният номер 1 се завърна с пълна сила.

Коприва нямаше никакъв шанс срещу Синер, който поведе с 5:0 още в началото на мача преди да даде дори гейм на чеха.

Положението във втория сет бе идентично, а в третата част Коприва успя да спечели два гейма.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com