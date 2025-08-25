Гришо направи разтърсващо признание

Гришо направи тежко признание.

Първата ракета на България Григор Димитров даде интервю за Menswear, в което върна лентата назад до може би най-болезнения момент в своята кариера. Хасковлията говори за контузията, която получи в 1/8-финалния двубой на Уимбълдън срещу световния номер 1 Яник Синер. Гришо водеше с 2:0 сета и прегазваше италианеца, но съдбата беше приготвила неприятна изненада. Най-добрият ни тенисист частично разкъса гръден мускул и впоследствие се подложи на операция, предаде Актуално.

"Опитах се просто никога повече да не мисля за случилото се, след като напуснах корта, защото беше много тежък момент за мен. Беше физически болезнен момент, но това не ме притеснява. Психическият аспект на нещата обаче определено ми повлия негативно, защото станалото е направо толкова сюрреалистично", заяви Димитров пред Menswear.

"Спомням си само едно нещо и това е как веднага след мача отидох в съблекалнята и плаках с глас няколко часа. След това станах, взех си душ и изцяло се съсредоточих върху процеса на възстановяване. Признавам си, че е наистина ужасно да пропуснеш турнир от Големия шлем и това е едно от възможно най-лошите чувства, които може да изпита един играч", признава Гришо.

"Рехабилитацията отнема повече време от очакваното, но не искам да прибързам със завръщането, а да го направя в точния момент", разкри първата ни ракета. В последните няколко месеца Григор Димитров отдели време на приятели в Монако и на своята любима Ейза Гонзалес.

