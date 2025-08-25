Сензация още на старта на US Open!

Даниил Медведев отпадна в първия кръг на турнира от Големия шлем US Open след поражение от Бенжамен Бонзи с 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6 след 3:46 часа игра.

Французинът взе първите два сета, а в третия проби за 5:4 гейма и сервираше за победата, но пропусна мачбол и се стигна до тайбрек, който руснакът успя да спечели. Последва силен сет за руснака и изравняване на резултата, а в решаващата пета част Медведев на два пъти излизаше с пробив напред, но допусна обрат.

Руснакът влезе в спор със съдията на стола Грег Алънсуърт малко преди края на третия сет, когато Бонзи сервираше за мача при 5:4 гейма. Бонзи пропусна първото си подаване, когато фотограф реши да смени позицията си и навлезе в пределите край корта.

Алънсуърт му направи забележка и му каза напусне, а след това реши да присъди нов първи сервис на французина заради краткото прекъсване. Това вбеси Медведев и последва 5-минутна разправия с рефера.

