Драма с наша тенисистка на US Open. Ето как отпадна от борбата

Българката Виктория Томова напусна Откритото първенство на САЩ по тенис

още във втория кръг от квалификациите след изненадваща и много драматична загуба от Хане Вандевинкел (Белгия).

Първата ракета на страната ни бе елиминирана след 6:3, 5:7, 4:6

в мач, който продължи 2 часа и 42 минути, като със сигурност бе едно от големите зрелища на деня в Ню Йорк. Не и с щастлив завършек за нас, за съжаление.

Томова стартира квалификациите като пета поставена в тях и №97 в ранглистата, като бе фаворит срещу белгийката, която е с 57 места по-назад. И всичко тръгна по плана, начертан от Виктория и нейния щаб.

Българката спечели първия сет с 6:3 само за 32 минути,

без да допусне дори точка за пробив на свое подаване. Томова два пъти проби това на Вандевинкел, за да вземе тази първа част убедително.

Втората тръгна в сходен ритъм, а Виктория проби за 2:0. След това допусна рибрейк, но отново нанесе удар за 4:2.

И пак - моментално върнат от белгийката. Но при 4:3 отново дойде брейк на българката, която получи възможност да сервира за мача при 6:3, 5:3, като можеше да го затвори за около час и половина.

При 30-30 обаче дойде грешка на Томова, за да дойде и пробив за съперничката.

Тя сервира при 4:5 и допусна два мачбола за българката, но ги спаси - и още една отлична възможност за затваряне на срещата си отиде.

Това доведе до срив в играта на първата ни ракета, която загуби следващите два гейма и сетовете бяха изравнени.

Въпреки това отново Виктория проби първа в третия сет, като при 4:2 изглеждаше, че държи контрола в мача. Но - пак моментален рибрейк, а после срив за 4:5. Това изправи българката до стената, а Вандевинкел сервираше за мача.

Томова стигна до две точки за пробив, но отново не успя да реализира, с което победата се настани от другата страна на мрежата.

