Роналдо с историческо постижение

Кристиано Роналдо е първият футболист в историята, преминал границата от един милиард долара лично състояние. По данни на Bloomberg нетната му стойност възлиза на 1,4 милиарда долара.

Сумата включва приходи от спонсорски договори, заплата в клуба Ал-Наср и различни търговски дейности. Роналдо играе за саудитския отбор от 2023 г., като според новия му договор печели над 400 милиона евро годишно.

За Ал-Наср 40-годишният нападател е изиграл 111 мача и е отбелязал 98 гола. В цялата си кариера Роналдо има 1060 официални срещи, в които е реализирал 799 попадения и е направил 257 асистенции.

