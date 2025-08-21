Милиардер бере душа след нов кошмар с АТВ

Милиардерът Том Грийнууд, изпълнителен директор на "Велосити" и основател на лондонската финтех компания "Волт", е в критично състояние след тежък инцидент с АТВ на гръцкия остров Миконос, съобщава "То Вима".

Катастрофата е станала, докато Грийнууд е бил на почивка. Той е получил множество фрактури от кръста надолу.

Първоначално му е оказана спешна помощ в здравния център на Миконос. По време на грижите за него обаче е получил инфаркт, което допълнително е усложнило състоянието му.

След това е направен опит да бъде транспортиран с частен медицински хеликоптер, но екипажът е отказал поради тежестта на състоянието на пострадалия и ниския шанс за оцеляване.

В крайна сметка Националният център за спешна помощ на Гърция е организирал въздушен трансфер с медицински самолет до болница "Никея" в Атина.

По време на полета лекарите са били принудени многократно да се намесват, за да реанимират Грийнууд.

В момента милиардерът е на командно дишане и е претърпял операция, която е продължила часове след пристигането му, предава "Вести".

Лекарите описват състоянието му като стабилно, но изключително сериозно.

Грийнууд е считан за водеща фигура в европейския сектор за дигитално банкиране. През 2019 г. той основава "Волт", финтех компания, която бързо се превърна в основен играч в плащанията в реално време и отворените банкови услуги. Фирмата помогна за промяна на начина, по който бизнесите и потребителите обработват транзакции на целия континент.

