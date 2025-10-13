Тръмп проговори за мирния план за Газа

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че страните са започнали да изпълняват третата и четвъртата точка от неговия план за разрешаване на ситуацията в ивицата Газа. Говорейки след мирната среща на върха в Шарм ел-Шейх, където беше подписано споразумение за прекратяване на огъня в палестинския анклав, американският прпезидент заяви, че „всички предпоставки за... дългосрочен мир“ в Близкия изток са налице.

„Ангажиментът към плана от 20 точки, който разработихме заедно, би бил необходимата основа за постигане на това светло бъдеще. Работата по това е в ход в момента. Намираме се във фаза три и четири“, отбеляза американският лидер, предаде БГНЕС.

На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на Тръмп, насочен към разрешаване на конфликта в ивицата Газа. Документът се състои от 20 точки и предвижда, наред с други неща, въвеждането на временна външна администрация в палестинския анклав и разполагането на международни стабилизационни сили там.

На 9 октомври Тръмп обяви, че представители на Израел и палестинското движение Хамас са постигнали споразумения по първата фаза на мирния план след преговори в Египет. Той заяви, че тази фаза включва освобождаването на всички заложници и изтеглянето на израелските войски до договорена линия в Газа.

На 13 октомври Хамас и палестинските групировки, които го подкрепят, освободиха всички заложници. Двадесет бяха предадени на израелските военни чрез Международния комитет на Червения кръст и вече са в Израел.

