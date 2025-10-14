Заради дъждовете! Срути се златна мина

Срути се златна мина в град Ел Каляо, Южна Венецуела, в резултат на проливните дъждове в района, съобщиха днес спешните служби, цитирани от Ройтерс.

Най-малко 14 души загинали.

Аварийно-спасителните екипи съобщиха, че спасителните дейности продължават и че са открити тела на загинали в три отделни шахти на мината "Куатро Ескинас де Каратал.

"Първата фаза от спасителните дейности е изпомпването на вода от всички шахти в сектора, за да се намали нивото на водата, а след това ще се оценят възможностите за спасяване", написаха служители на спешните служби в социалните мрежи, предаде БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com