Заради дъждовете! Срути се златна мина
Аварийно-спасителните екипи съобщиха, че спасителните дейности продължават
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Аварийно-спасителните екипи съобщиха, че спасителните дейности продължават
Сърбия ни дръпна килимчето, привлече мощна компания
Mинaтa нa Ѕkоurіеѕ в Xaлĸидиĸи ce cмятa зa "пepлaтa в ĸopoнaтa"
Седем души са арестувани
Причината за трагедията по предварителни данни е късо съединение
Произвеждала е злато на стойност над 310 милиона долара
Букурещ. Румънският премиер Виктор Понта обяви, че кабинетът започва процедура по отхвърляне на минен проект за добив на злато на канадската компания...
Букурещ. Хиляди граждани излязоха по улиците на Румъния вчера, за да протестират срещу добива на шистов газ и срещу спорен канадски проект за разработ...
Президентът на Киргизстан е обявил извънредно положение в северните части на страната, в резултат на ожесточени протести на местни жители срещу канадс...
Джакарта. 14 души са загинали при срутването на тунел в най-голямата златна мина в света и втора по добив на мед в източната част на Индонезия, съобщи...
Дарфур. Над 60 души са загинали при срутване на златна мина в Дарфур, съобщи Франс прес, позовавайки се на местните власти.Западната суданска област в...