Златна мина на 200 км от София. Само я гледаме

Сърбия отново ни дръпна килимчето. Австралийската минна компания Strickland Metals обяви откритието на изключително богато златно находище

То се намира в участъка „Котлови“, част от мащабния проект „Рогозна“ в Сърбия — само на около 200 километра от София. Новината идва след успешен последващ сондаж през 2025 г., който разкри впечатляващо съдържание от 1,3 грама злато на тон на дълбочина от 337,4 метра, с обща дължина на пробива 277,3 метра, съобщава The Sydney Morning Herald.

„Котлови“ – новият златен фронт на Балканите

Находището „Котлови“ се позиционира като ключов елемент в структурата на проекта „Рогозна“, чийто златен еквивалент вече достига 7,4 милиона унции. Ядрените проби показват изключително високо съдържание на злато – до 15,3 г/т, както и присъствие на сребро, олово и цинк, което го прави не само златно, но и полиметално находище с огромен потенциал.

Разположено на едва 350 метра от вече доказаното находище „Меденовац“, „Котлови“ е стратегически позиционирано в геоложки активната област на Рогозна. Новите проби включват зони с 8,8 милиона тона при 4,7 г/т злато и 2 милиона тона с изключителни 15,3 г/т, което подчертава както мащаба, така и сложната минералогична структура на находището.

Минерализация и геоложки характеристики

Минерализацията в „Котлови“ е дефинирана на 200 метра, но остава отворена във всички посоки, което предполага възможност за значително разширение. Анализ на 4-метрова зона с 2,6 г/т златен еквивалент на дълбочина 837 м допълнително подхранва очакванията за развитие в дълбочина.

Геоложки, структурата наподобява скарнови системи с присъствие на пирит и сфалерит, характерни за водещото находище „Шанак“, което вече е оценено на 5,3 милиона унции златен еквивалент.

Източната част на „Котлови“ е доминирана от злато, докато западната съдържа и други метали — показател за хоризонтално и вертикално разнообразие на ресурса.

Интензивна сондажна програма и бъдещи перспективи

Strickland Metals провежда интензивна сондажна програма с осем активни платформи, разположени в различни точки на проекта „Рогозна“. Докато една от тях следи разширенията на „Котлови“, останалите са насочени към перспективните участъци „Йезерска река“, „Обрадов поток“, „Градина“ и водещия „Шанак“.

С финансова подкрепа от 32,7 милиона долара (в брой и акции от Northern Star), компанията е в отлична позиция да развие потенциала на „Котлови“ и да затвърди лидерската си роля в минната индустрия на Балканите.

Регионално значение

Откритието на „Котлови“ не само засилва икономическата активност в региона, но и поставя Западните Балкани на картата на световната златодобивна индустрия. Близостта до България и стратегическото разположение на находището го превръщат в потенциален катализатор за трансгранични инвестиции и сътрудничество.

Очаква се в следващите месеци нови резултати от сондажите да променят цялостната картина на проекта „Рогозна“ и да потвърдят „Котлови“ като едно от най-перспективните находища в региона.

