По-малко бюрокрация и повече възможности за фермерите в ЕС

Една година след началото на мандата си настоящата Европейска комисия отчита напредък в редица ключови политики, като селското стопанство се откроява като една от водещите области на действие. В годишния си преглед за 2025 г., предоставен на медиите, Комисията представя основните инициативи и резултати в сектора.

Сред централните постижения през годината е стартирането на Визията за селското стопанство и храните през февруари 2025 г. Тя е изградена около четири основни приоритета: повишаване на привлекателността на земеделската професия, засилване на конкурентоспособността, подготовка за бъдещето чрез иновации и устойчивост, както и укрепване на връзките и условията на живот и труд в селските райони. Наред с това са представени пакетът за опростяване на Общата селскостопанска политика (ОСП), нови мерки за намаляване на административната тежест от 2026 г., както и действия за подкрепа на младите фермери и подобряване на позицията на земеделците във веригата за доставки.

Визия за селското стопанство и храните

В началото на 2025 г. Европейската комисия очерта дългосрочна пътна карта за развитието на земеделието и хранително-вкусовата промишленост в ЕС. Визията подчертава ключовата роля на земеделските производители за продоволствената сигурност и жизнеността на селските райони.

Документът си поставя за цел да направи сектора по-конкурентоспособен и привлекателен, като се фокусира върху превръщането на земеделието в устойчива професия, укрепване на позициите на ЕС на световните пазари, внедряване на иновации и насърчаване на справедливи условия на живот и труд в селските общности.

Опростяване на Общата селскостопанска политика

Значителна част от усилията на Комисията през настоящия мандат е насочена към намаляване на административната тежест за земеделските производители и националните администрации. Целта е повишаване на конкурентоспособността и по-ефективно управление на сектора.

На 10 ноември 2025 г. беше постигнато политическо споразумение по пакета за опростяване на ОСП – третият от шест предвидени пакета. С него се очаква намаляване на годишните административни разходи с над 8,6 млрд. евро, като реалните ползи за земеделците и държавите членки ще се усетят от 2026 г.

Сред основните промени са по-ясни процедури, по-малко документи и по-ефективни проверки, което ще улесни ежедневната работа на фермерите. Специално внимание е отделено на малките и микростопанствата, за които достъпът до подпомагане ще стане по-лесен и по-малко бюрократичен.

Промените предвиждат и по-добро признаване на биологичното земеделие, по-бързо задействане на кризисни инструменти и по-гъвкаво управление на риска при природни бедствия и пазарни сътресения, съобщи БТА

