Двойно повече площи с рапица засадиха в Добруджа

Сеитбената кампания за пшеница, ечемик и рапица в област Добрич за стопанската 2025/2026 година приключва при значителни площи, показват оперативните данни към 4 декември 2025 г.

Общо засетите площи възлизат на 1 472 590 декара, като най-голям дял традиционно заема пшеницата.

С житната култура в областта са засети 1 185 810 декара, което потвърждава водещото ѝ място в структурата на есенните култури. Най-големи площи са отчетени в общините Добрич-селска, Генерал Тошево, Балчик, Каварна и Шабла. Данните показват лек ръст спрямо есента на 2024 г., когато пшеницата отново заемаше над 1 103 720 декара.

Площите с ечемик за новата стопанска година са 161 430 дка. Културата остава с по-ограничен дял, но запазва стабилно присъствие и дори лек ръст, основно в общините Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна и Шабла. В сравнение с есента на 2024 г. се отчита леко разширяване на площите.

С рапица са засети 125 350 декара, като при нея се наблюдава двойно увеличение на площите, спрямо предходната година, когато маслодайната култура е заемала 68 950 дка. Основни производствени райони остават Генерал Тошево, Добрич-селска, Балчик и Тервел.

Сеитбата е извършена след трудна земеделска година, белязана от суша, по-ниски добиви и високи производствени разходи, което обяснява предпазливостта на земеделските стопани при планирането на площите. Въпреки това, област Добрич запазва водещата си роля в зърнопроизводството на страната, като пшеницата отново е основната култура.

По думите на Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, площите с ечемик и рапица са увеличени, а пшеницата остава на нива, близки до тези от 2024 година. В същото време тя отбелязва, че голямата загуба за Добруджа през новата стопанска година ще бъде царевицата. „Миналата година загубихме около 300 хиляди декара, а напролет се очаква от 1 милион декара да останат между 500 и 600 хиляди декара“, посочва Жекова.

Към момента състоянието на посевите с пшеница, рапица и ечемик е добро. По думите ѝ културите се развиват правилно и равномерно, а визуалното състояние на полетата дава основания за умерен оптимизъм. Основните притеснения на земеделските производители обаче са свързани с предстоящите зимни и пролетни климатични условия.

„Най-важното е да няма силни замръзи. Ако няма снежна покривка и температурите паднат рязко, това може да създаде сериозни проблеми за пшеницата“, предупреждава председателят на съюза. Земеделците се надяват и месец май да не повтори неблагоприятните условия от 2025 година, когато късните студове доведоха до измръзване на пшенични посеви в региона, съобщава Пронюз Добрич.

