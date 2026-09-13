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Жътва три в едно в Добричко

Жътва три в едно в Добричко

Добрич. Заради климата жътвата в Добричка област върви едновременно на три култури - ечемик, рапица и пшеница. По данни на земеделската дирекция вече...

06 юли | 17:05
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