Двойно повече площи с рапица засадиха в Добруджа
Най-голям дял традиционно заема пшеницата
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Най-голям дял традиционно заема пшеницата
Добрич. Заради климата жътвата в Добричка област върви едновременно на три култури - ечемик, рапица и пшеница. По данни на земеделската дирекция вече...
Фермери отказват да продават в очакване на по-високи цени
Добрич. Изключая Каварна и Шабла, във всички общини на Добричка област има пропаднали площи с маслодайна рапица в следствие както на агротехнически, т...