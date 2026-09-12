Всичко за Ечемик

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Прибираме до 800 000 т ечемик

Прибираме до 800 000 т ечемик

Между 700 и 800 000 тона ечемик се очаква да бъдат прибрани тази година. Към момента са прибрани около 70% от реколтата. Ечемикът е преборил пороите и...

13 юли | 17:15
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Пожар изпепели 10 дка ечемик

Пожар изпепели 10 дка ечемик

Добрич. 10 дка ечемик са изгорели при пожар в нива, съобщиха от полицията. Сигналът за лумналия огън е подаден в понеделник около 14.10 часа в полицей...

10 юни | 12:28
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