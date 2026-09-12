Двойно повече площи с рапица засадиха в Добруджа
Най-голям дял традиционно заема пшеницата
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Най-голям дял традиционно заема пшеницата
В същото време оценката за реколтата от ечемик у нас се е увеличила до рекордното ниво от 930 хил. тона, а предишната оценка за производството на пшен...
В шест от осемте общини в Добричка област започна жътвата на ечемика, съобщиха от областната земеделнска дирекция. Средният добив, който стопаните при...
В шест от осемте общини в Добричка област започна жътвата на ечемика, съобщиха от областната земеделска дирекция. Средният добив, който стопаните приб...
По 500 кг ечемик от дка прибират стопаните от землищата на селата около Видин и Ново село, съобщи председателят на регионалния съюз на зърнопроизводи...
Реколтата от ечемик и ръж падна съответно с 12% и 57% Жътвата на есенниците у нас приключи като са добити 4,678 млн. тона пшеница, 704,9 хил. тона еч...
Видин. Само 188 000 декара с пшеница са засети във Видинско тази есен, съобщи Таня Цолова от областната земеделска служба. Миналата година до това вре...
Монтана. При сегашните цени на пшеницата цената на хляба трябва да падне, каза за „Стандарт" управителят на брокерската къща „Монтана", която е регион...
Между 700 и 800 000 тона ечемик се очаква да бъдат прибрани тази година. Към момента са прибрани около 70% от реколтата. Ечемикът е преборил пороите и...
Стара Загора. Първият пожар в хода на започналата жътва в Старозагорско вече е факт. Пламнал е товарен автомобил „МАН", превозващ 10 т ечемик, в Гълъ...
Новата реколта зърно не предвещава поскъпване на хляба Монтана. Дъждовете през тази седмица отложиха жътвата на първите узрели площи с ечемик в Монта...
Хасково. Комбайните в хасковски регион са в готовност, на изчакване. Заради проливните дъждове това лято жътвата ще започне някъде към 20 юни, докат...
Добрич. 10 дка ечемик са изгорели при пожар в нива, съобщиха от полицията. Сигналът за лумналия огън е подаден в понеделник около 14.10 часа в полицей...
Фермери отказват да продават в очакване на по-високи цени
Сливен. Приключи жътвата на ечемика в Сливенска област. Средният добив там е по-висок от миналогодишния. По-ниски са обаче добивите от пшеница, ръж, т...
Два български сорта пшеница – кандидати за наградата „Златен клас” на Турция.