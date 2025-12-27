За пореден път корпорациите клекнаха под натиска на дефлацията

Корпоративният сектор в Китай продължава да изпитва затруднения, след като индустриалните печалби в страната са отчели спад за втори пореден месец през ноември. Данните са още един знак за нарастващия натиск върху компаниите на фона на отслабващо вътрешно търсене и продължаваща дефлация, съобщава Блумбърг.

Според публикуваната информация от Националната статистическа служба на Китай, печалбите на промишлените предприятия са намалели с 13,1 процента на годишна база през ноември, след спад от 5,5 процента през октомври. Резултатът е малко по-добър от очакванията на анализаторите, които прогнозираха понижение от около 15 процента.

За периода от януари до ноември промишлените печалби все пак отбелязват минимален ръст от 0,1 процента. Това обаче представлява значително забавяне спрямо увеличението от 1,9 процента, отчетено за първите десет месеца на годината.

Слабите резултати подчертават продължаващите предизвикателства пред китайските компании. Инвестиционната активност остава ограничена, потребителските разходи растат по-бавно, а индустриалната дефлация се задълбочава. Допълнителен риск представлява и засилването на търговските напрежения с основни партньори, въпреки временното примирие със Съединените щати по отношение на митата.

На този фон отделни сектори показват по-добро представяне. Производителите като цяло отчитат ръст на печалбите от около 5 процента за първите 11 месеца на годината, подкрепен от силни резултати в напреднали отрасли като аерокосмическата и електронната индустрия. Компаниите в сферата на комуналните услуги също запазват растеж, докато миннодобивният сектор продължава да регистрира двуцифрен спад на печалбите.

По-осезаемото понижение през ноември може да се отрази негативно върху бъдещите инвестиции и заетостта. Въпреки това китайските власти засега не планират допълнителни стимули, тъй като целта за икономически растеж от около 5 процента за годината изглежда достижима.

За 2026 г. икономистите очакват само ограничено смекчаване на паричната политика и умерено разширяване на фискалната подкрепа. Тези прогнози следват предпазливите сигнали, изпратени от висшето ръководство на страната по време на ключова политическа среща по-рано този месец, съобщи БТА

