За пореден път корпорациите клекнаха под натиска на дефлацията
Ниското потребление с лоши последици
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Ниското потребление с лоши последици
Данъкът ще бъде временен и може да донесе 8 милиарда евро на хазната през 2025 г.
Китай вече не е от ключово значение за тях
Възражда се забравен начин
Проф. Саския Сасен е социолог, преподавател в Колумбийския университет в САЩ и в престижното Лондонско училище по икономика. Занимава се с проблемите...
"Файненшъл таймс" През 1914 г. световният икономически ред рухна, защото най-силните страни започнаха да воюват една с друга. Днес, век по-късно, вел...
Жельо Бойчев, водач на листата на коалиция "БСП Лява България" за 23-и изборен район София - Г-н Бойчев, не ви ли се струва, че в средата на предизбо...
Брюксел. От Еврокомисията започват официално разследване на фискалните мерки на Холандия, Ирландия и Люксембург за корпорации-гиганти като Apple, пише...