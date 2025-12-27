Москва затяга контрола върху горивата

Москва предприема нови мерки за защита на вътрешния пазар на горива, като удължава временната забрана за износ на ключови нефтопродукти. Решението е взето с правителствено постановление и има за цел да ограничи недостига и ценовите колебания в страната.

Съгласно документа, забраната за износ на автомобилен бензин извън Русия ще остане в сила до 28 февруари 2026 г. включително. Ограничението обхваща всички икономически оператори, без изключение, включително преките производители на горива.

До същата дата се удължава и забраната за износ на корабно гориво, вакуумен газьол и други видове газьоли, включително такива, закупени чрез борсови търгове. За разлика от бензина обаче, при тези продукти мярката няма да важи за преките производители на нефтопродукти.

Новите ограничения влизат в сила от 28 декември, като от правителството подчертават, че те са част от по-широка стратегия за поддържане на стабилност на вътрешния пазар на горива.

На този фон анализ на агенция Блумбърг сочи, че военният бюджет на Русия е подложен на сериозен натиск заради едновременното намаляване на петролните доставки и спада на световните цени. В резултат износът на суров петрол достига най-ниските си равнища от януари 2023 г. насам.

Средният обем на изнасяния суров петрол, изчислен на четириседмична база, е намалял значително в периода до 14 декември, като е отчетен най-резкият седмичен спад от 2022 г. – годината, в която започна войната в Украйна. Допълнително затруднение за Русия е нарастването на количествата вече натоварен, но неразтоварен петрол, които са се увеличили с около 40 процента от края на август.

Спадът в приходите на Москва се развива на фона на засилен дипломатически натиск от страна на Съединените щати върху Украйна и нейните европейски съюзници за постигане на мирно споразумение. В същото време Русия продължава атаките срещу газовата и енергийната инфраструктура на Украйна.

Украйна отговаря с активизиране на ударите по руски енергийни активи, като разширява операциите си към производствени платформи в Каспийско море и все по-често насочва атаки срещу танкери, превозващи руски петрол, съобщи БТА

