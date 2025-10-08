Роналдо с исторически рекорд. Направи невъзможното

Кристиано Роналдо написа поредна златна страница в историята на световния футбол — и този път не с голове, а с финансов рекорд. Според данни на престижната финансова медия Bloomberg, 40-годишният португалец официално се превърна в първия футболист милиардер в света, влизайки в Индекса на милиардерите на Bloomberg, който проследява богатството на най-заможните личности на планетата.

1,4 милиарда долара нетно богатство

Bloomberg оценява, че общото богатство на Роналдо възлиза на 1,4 милиарда долара (приблизително 1,04 милиарда британски лири). Това включва не само доходите от дългогодишната му кариера на терена, но и значителни постъпления от рекламни договори, търговски дейности и инвестиции. Само от заплати между 2002 и 2023 г. Роналдо е прибрал над 550 милиона долара (410 милиона британски лири).

Сериозен принос към това внушително състояние има десетгодишният договор с Nike, който му носи около 18 милиона долара годишно. Това обаче е само една от многото сделки, с които португалецът успешно монетизира своята световна популярност.

Най-добре платеният футболист в историята

През 2022 г., когато Роналдо премина в клуба Ал-Насър от Саудитската професионална лига, той беше обявен за най-добре платения футболист в историята. Тогавашната му годишна заплата възлизаше на 177 милиона паунда, а през тази година португалската звезда преподписа с клуба нов двугодишен договор, чиято стойност се изчислява на над 400 милиона долара (около 298 милиона британски лири). Това означава, че Роналдо ще остане в клуба и след като навърши 42 години.

Сравнение с Лионел Меси

Легендарното съперничество между Роналдо и Лионел Меси продължава и в икономически план. Според Bloomberg аржентинската звезда на Интер Маями е спечелила над 600 милиона долара (447 милиона британски лири) през кариерата си, но преди данъци. От 2023 г. насам Меси получава гарантирано възнаграждение от 20 милиона долара годишно — едва около 10% от доходите на Роналдо за същия период.

Въпреки това Меси също гради финансово бъдеще след футбола — след края на активната си кариера той ще придобие дял в клуба Интер Маями, част от по-дългосрочната му стратегия за развитие извън терена.

Кристиано Роналдо не само е сред най-великите футболисти в историята, но вече и икона на финансовия успех в спорта. Със статута си на първи милиардер сред футболистите, той продължава да вдъхновява нови поколения — не само с играта си, но и със своята визия, упоритост и бизнес нюх.

