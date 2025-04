Чий е този пръстен? Най-известната жена в света ще се омъжва

Приятелката на Кристиано Роналдо – Джорджина Родригес – показа огромния си „годежен пръстен“, седмици след като футболистът разкри защо се разсейва и не се жени за нея.

ВИЖ ОЩЕ: Неприятен удар за жената на Роналдо

31-годишната Джорджина се появи в Instagram, за да се похвали с гигантския си диамантен пръстен с правоъгълна форма. Към изображението на впечатляващото бижу тя добави и думите: „И дръж злото далеч от нас, Амин“ на арабски.

Въпреки пръстена, който Родригес показва с гордост, наскоро се разбра, че двойката нито е женена, нито сгодена. Всъщност миналия месец 40-годишният Роналдо сподели истинската причина, поради която още не е предложил брак на половинката си.

Той каза в предаване за Netflix: „Винаги ѝ казвам, че когато усетим момента, когато всичко в нашия живот се подреди, ще го направим. Тя знае за какво говоря.“

„Може да е след година, може да е след шест месеца или може да е след месец. 1000% съм сигурен, че ще се случи“, добави още той.

Двойката има връзка от 2016 г. и има две дъщери – 7-годишната Алана и двегодишната Бела. Освен това Джорджина е мащеха на другите три деца на Кристиано, родени от сурогатна майка.

Самата Родригес сподели в своето риалити шоу I Am Georgina как близките ѝ я дразнят на тема брак и все я питат кога ще се омъжи за спортиста. Тя каза: „Те винаги се шегуват за сватбата и ме питат кога е. Откакто излезе песента на Дженифър Лопес The Ring Or When, те започнаха да ми я пеят, но това не зависи от мен.“

Въпреки че не са женени, Роналдо често е наричал Родригес своята „съпруга“ в интервюта.

През декември, на наградите Globe Soccer Awards 2024 в Дубай, той каза: „За мен е голямо удоволствие да спечеля този трофей. Най-големият ми син е тук, жена ми [Джорджина] е тук.“

Тъй като Роналдо играе за отбора от Саудитска Арабия „Ал-Насър“, двойката живее в столицата Рияд. По принцип в тази мюсюлманска държава не се позволява мъж и жена да живеят под един покрив, ако не са семейни, но явно са успели да заобиколят законите като чужденци.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com