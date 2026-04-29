Ето кой ще спаси хипопотамите на Ескобар

Зловещата съдба на „кокаиновите хипопотами“, завещани от покойния наркобарон Пабло Ескобар, може да получи неочакван обрат с вкус на Боливуд и петролни милиарди. Анант Амбани, наследникът на най-богатия човек в Индия Мукеш Амбани, официално предложи убежище на животните, които колумбийското правителство обрече на евтаназия.

От частния зоопарк до екокатастрофата

Историята започва като ексцентричен каприз на Ескобар, който през 80-те години незаконно внася четири хипопотама за имението си „Хасиенда Наполес“. След смъртта му през 1993 г. животните заживяват на свобода в басейна на река Магдалена. Днес тяхната бройка надхвърля 200, превръщайки се в инвазивна заплаха за местната екосистема. Кастрацията се оказа неуспешна, а властите в Колумбия обявиха избиването им за единствен изход.

„Вантара“ - златната клетка за дивата природа

Анант Амбани призова Богота да спре екзекуциите и предложи „напълно обезпечено и научно ръководено преместване“ на 80 екземпляра в неговия мегацентър „Вантара“. Разположен в щата Гуджарат, този резерват е истински оазис на лукса за над 2000 вида животни. Макар да не е отворен за простосмъртни, той вече е приемал световни икони като Риана, Лионел Меси и Иванка Тръмп.

„Тези животни не са избрали къде да се родят, нито са виновни за обстоятелствата, в които се намират“, категоричен е Амбани-младши в своя апел за хуманност.

Скептицизъм и правни лабиринти

Въпреки щедрата оферта, защитниците на дивата природа остават скептични. Преместването на гигантските бозайници през океана е логистичен кошмар с астрономически разходи. Паралелно с това „Вантара“ е под лупата на властите в Индия заради съмнително бързото придобиване на екзотични екземпляри и възможни нарушения на международните закони за търговия с диви животни.

Дали наследството на Пабло Ескобар ще намери нов дом в близост до огромните рафинерии на семейство Амбани, или бюрокрацията ще се окаже по-силна от милиардите, предстои да разберем.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com