Богатството в ЦИЕ се увеличи пет пъти, но остава едва 30% от западноевропейското

Икономическият потенциал на домакинствата в Централна и Източна Европа е далеч от изчерпан, показва най-новото изследване „Благосъстоянието на домакинствата в ЦИЕ“, публикувано от The Investment Institute by UniCredit. Данните очертават растящи възможности за инвестиции и диверсификация, които могат да подкрепят по-устойчиво дългосрочно развитие на икономиките в региона.

Активите по сметки доминират, но предстои трансформация

Активите на домакинствата в ЦИЕ се държат основно във валута и депозити, което предполага потенциал за по-голяма диверсификация към активи, свързани с финансовите пазари. Ниските дялове на притежание на местни държавни облигации и акции от страна на домакинствата дават възможност за по-голямо насочване на средства към този вид активи.

„Благосъстоянието на домакинствата не е просто финансов показател: то е мярка за устойчивост, за възможности и за дългосрочното доверие на хората в техните икономики. Изследването показва, че по отношение на благосъстоянието на домакинствата, ЦИЕ е регион в трансформация и пред нови възможности“, коментира Теодора Петкова, директор на УниКредит за Източна Европа.

Бърз растеж, но още голяма разлика със Запада

Финансовото благосъстояние на домакинствата на глава от населението се е увеличило почти петкратно през последните 20 години в ЦИЕ, тъй като икономиките на региона постепенно се доближават до тези на Западна Европа.

За сравнение, в страни като Германия, Италия и Австрия увеличението е двукратно.

„Въпреки това, финансовото състояние на глава от населението в ЦИЕ остава около 30% от нивото в Западна Европа, което предполага значителен потенциал за допълнителна конвергенция“, посочва Мауро Джорджо Марано, старши икономист на УниКредит за ЦИЕ и един от авторите на изследването.

Фондовите пазари – възможност за вътрешни инвеститори

Домакинствата в ЦИЕ демонстрират предпазлив подход към разпределението на активите, като валутата и депозитите остават техните основни активи. Това предполага възможност за по-голяма диверсификация, например чрез увеличаване на дела на активи от финансовите пазари като облигации, акции и фондове.

Ограниченият дял на дългови ценни книжа в структурата на активите на домакинствата показва потенциал за разширяване на ролята im във финансирането на държавния дълг, коментира Естер Гаргян, CFA, стратег по валутни пазари за ЦИЕ. Според нея това би могло да помогне и за ограничаване на външни шокове. Унгария, Полша, Хърватия и Чехия вече отбелязват значителен напредък в тази посока.

Последните добри резултати на фондовите пазари в ЦИЕ могат да направят местните борсови пазари по-привлекателни за вътрешните инвеститори от домакинския сектор, което би променило баланса между местния и външния капитал на тези пазари.

Нови политики и знания за по-висока финансова култура

„Благосъстоянието на домакинствата в ЦИЕ“ е една от многобройните изследователски разработки на The Investment Institute by UniCredit. Институтът е създаден, за да предоставя експертен анализ, който да подпомага вземането на решения, свързани с инвестиции и разпределението на активи в тези динамични времена.

„Нашият фокус е върху основните макроикономически, геополитически и пазарни теми на деня, като същевременно предлагаме нашата гледна точка за мегатенденциите, които променят глобалната икономика в дългосрочен план, от новите технологични хоризонти до демографските промени и климатичните предизвикателства“, коментира Едоардо Кампанела, директор и главен редактор на The Investment Institute by UniCredit и редактор на изследването.

