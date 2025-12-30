Търсенето на имоти остава стабилно, лихвите - сред най-ниските в ЕС

Пазарът на недвижими имоти в България запазва стабилно търсене, което според експертите на Банка ДСК ще се задържи и през следващите 2-3 години. Очакванията са през 2026 г. секторът постепенно да навлезе в по-спокоен етап, като ръстът на цените стане по-умерен и с различна динамика в отделните региони на страната.

Купувачите стават по-взискателни

„Купувачите ще продължат да предпочитат качествени нови имоти с добра локация, социална среда и ниски разходи за поддръжка и сметки, тоест жилища с добра енергийна ефективност“, коментира Пламена Тотева, директор пазар „Ипотечни кредити“ в Банка ДСК. По думите ѝ именно тези характеристики ще бъдат водещи при вземането на решение за покупка, независимо от общото забавяне на пазара.

Лихвите и кредитният пазар - стабилната основа

Очакванията са лихвите по ипотечните кредити да останат ниски, без значителни промени и на нива, които продължават да бъдат сред най-ниските в Европейския съюз. Докато банковата система поддържа висока ликвидност, условията за кредитиране ще останат благоприятни, което ще продължи да подкрепя активността на пазара.

Еврото като краткосрочен фактор

Въвеждането на еврото в първите месеци на 2026 г. вероятно ще доведе до временно забавяне на активността, докато гражданите и инвеститорите се адаптират към новата валута. До края на годината обаче се очаква нормализиране на пазара, по-бавен темп на нарастване на цените и задържане на броя на сделките около нивата от 2025 г. Паралелно с това се отчита засилен интерес от страна на нови глобални консултанти в сектора на недвижимите имоти - сигнал за нарастващо внимание към българския пазар от международни играчи.

Какви жилища се търсят най-много

Жилищата с една спалня остават най-търсени и тази тенденция се очаква да продължи и през следващата година. В София купувачите предпочитат южните, югозападните и югоизточните квартали, включително зоните около мол „Парадайс“, „Малинова долина“ и новите райони южно от Околовръстния път, където доминира новото строителство. Високото търсене се поддържа и от домакинства, които живеят в стари, тесни и пренаселени жилища.

Недостигът на пространство като двигател на търсенето

По данни на Евростат жилищата в България са сред най-маломерните в ЕС - средно 81 кв.м. спрямо 106 кв.м. в еврозоната. Всяко трето жилище у нас е силно пренаселено, докато средният дял за еврозоната е едва 14%. Именно тези фактори продължават да тласкат търсенето към по-функционални и модерни имоти.

Новото строителство води пазара

Търсенето ще бъде доминирано от новото строителство и сградите с по-висок енергиен клас, като около 40% от покупките са именно в такива имоти. Не намалява и интересът към самостоятелни къщи или жилища в затворени комплекси в близост до големите градове. На този фон не се очаква рязко увеличаване на предлагането на ново строителство, докато при старите жилища е възможно известно раздвижване, тъй като собствениците ще търсят алтернатива в по-нови проекти.

Предизвикателствата пред строителния бизнес

За българския строителен сектор увеличаването на предлагането остава сериозно предизвикателство, особено в големите градове, заради ограничените терени и административните пречки. По-бавният ръст на цените, а в някои квартали и задържането им, може да мотивира инвеститорите да извадят на пазара имоти, закупени с инвестиционна цел.

Доходи, кредити и профил на купувача

През 2025 г. клиентите на Банка ДСК разполагат със среден общ доход около 5500 лв., като за София той достига 7000 лв., при съответно 4500 лв. и 5600 лв. година по-рано. Около 35% от доходите се насочват към обслужване на задължения. Средният размер на ипотечния кредит е около 250 хил. лв., а в София – 340 хил. лв., при среден срок на кредита от 26 години.

Младите купувачи и новите критерии

Средната възраст на кредитоискателя е между 35 и 40 години, като все повече млади хора започват да планират покупка на жилище по-рано. Близо 30% от тях купуват самостоятелно, а около 40% избират имот в София, следвана от Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора и Велико Търново. Купувачите под 30 години категорично търсят ново строителство и искат да бъдат първи обитатели, като основните им критерии са локацията, социалната среда и енергийната ефективност.

