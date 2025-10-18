Пълна промяна за известна инфлуенсърка! Върна се в мрежите, но с хиджаб

Това е Елена Мешкова, позната онлайн като Елекса. През 2019 г. Елена Мешкова е едно най-разпознаваемите лица, които качват съдържание в Ютюб и Тик-Ток. Елекса има близо милион последователи. Решава обаче да захвърли 800 000 абоната, което е гарантиран висок доход само от съдържание. Изтрива всичко в желанието си да бъде забравена. За времето, в което я няма животът й претърпява пълен обрат – приема исляма, сключва брак, започва да учи арабистика и вече очаква първото си дете, разказва БНТ.

Днес тя се завръща в мрежите, но с различна цел - опитва се да възпитава.

"В един момент започваш да живееш за харесванията, а не за преживяванията. Определено не осъзнавах влиянието си. Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб и ще се обличам по този начин, щях да се изсмея".

Докато преди Елекса се облича и държи като популярен тийнейджър, с пъстра коса и модерни дрехи, днес тя вече е инфлуенсър с изцяло нов образ и светоглед.

"Тази промяна беше много неочаквана в моя живот. Може би през 2020, когато бях с цветните коси. Имах така един много силен момент в моя живот, неочакван, в който имах духовно преживяване, когато чух за първи път Коран. Бях в присъствието на човек, който прави молитва, мюсюлманската молитва и нито знаех какво прави, нито разбирах думите му, но тялото ми реагира и сама поклоних челото си на земята, което не разбрах какво означава, но това беше причината да започна да се интересувам от тази религия и да чета книги и да слушам видеа на учени."

Промяната в живота на Елекса не идва само заради религията. Тя осъзнава негативното влияние на социалните мрежи още в пика си като инфлуенсър. От чистото удоволствие да снима как играе видеоигри в един момент Елена Мешкова става обсебена от живота онлайн.

Самите видеа, които качвах, бяха много различни от това, което качвах в началото. И самия начин по който се обличах, провокативните танци, просто осъзнавах, че имам влияние над децата на България, защото виждах как те се боядисват в синьо, тъй като косата ми беше синя, боядисват се в лилаво.

И осъзнах, че всъщност аз повлиявам на децата по такъв начин.

Идва момент, в който Елекса решава да изтрие всичко. Видеа, снимки, профили в социалните мрежи. Прекъсва отношенията си с другите инфлуенсъри в желанието си да бъде забравена.

За повече от 3 години Елекса се скрива от феновете си. В този период обаче започва да учи „Арабистика“ в Софийския университет. Дори и променена, хората я разпознават в градски транспорт. Започват слуховете, че е пребивана, че е с опадала коса и че е жертва на насилие.

"Не съм жертва на насилие, никой не ми е обръснал главата и не ме бият. След толкова много боядисвания имаше хора, които са си мислили, че ми е окапала косата от това. И също така, защото има клишета за това, че в Исляма мъжете бият с жените си и може би заради това, тъй като ме бяха виждали с хиджаб в градския транспорт и по улиците", обяснява сега инфлуенсърката.

Противно на очакванията сватбата за Елекса идва години след приемането на исляма. Тя обяснява, че няма за цел да разпространява религията през своето съдържание.

"Не е моя работа да привиквам хората към исляма, а и не бих го направила, защото за мен религията е нещо личностно и е състояние на духа. И за всеки човек това е индивидуално."

"Бях загубила себе си и качвах това, което се очаква от мен. Но сега съм решила наистина да качвам това, което ми харесва. А именно как готвя, как рисувам, как уча. Много бих искала да давам съвети за това, на студентите как да учат. И просто искам да усмихвам хората. Това е.", пише "Лупа".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com