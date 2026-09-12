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В един момент започваш да живееш за харесванията, а не за преживяванията, казва Елена
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В един момент започваш да живееш за харесванията, а не за преживяванията, казва Елена
Изгарянето на Коран провокира мюсюлманите
Не се предвиждат промени в шведското законодателство
Резолюцията насърчава междурелигиозния и междукултурния диалог и толерантността
Изявление Тобиас Билстрьом по повод обвинения към Швеция в изгарянето на Коран
Екземпляри от Корана бяха изгорени на няколко демонстрации в Швеция и Дания
"Ал Азхар" критикува шведските и нидерландските власти
Турция заяви по-рано днес, че анулира планирана визита на шведския министър на отбраната
В представите на повечето европейци жената изначално е изключително онеправдана в ислямския свят. Според Корана обаче мюсюлманките имат правото на нас...
Бурките са привнесени отвън и натрапени на родните мюсюлмани Като "ходещи палатки" в цивилизования свят са определяни от журналисти с чувство за хумо...
"Ислямска държава" се прицели в чувството ни за свобода и вътрешна сигурност Преди няколко години, когато недоволните деца на западните гета палеха м...
Образувано е дисциплинарно производство на директора на 44 ОДЗ „Калина" Костадинка Георгиева. На място е комисия за проверка по случая. Това каза зам...
Авторът може дори да е познавал Пророка Фрагменти от вероятно най-стария Коран в света бяха открити в Бирмингамския университет, съобщи Би Би Си. Спо...
Датският контейнеровоз "Мерск Тигрис" ще бъде пуснат веднага след като бъдат уредени финансовите задължения на неговия собственик. Това съобщи говорит...
Пакистанец бе осъден на 15 години затвор, след като се опита да внесе в Дубай 24 килограма хероин, скрит в свързани с исляма молитвени предмети, съобщ...
Кърджали. За поредна година над 50 деца от територията на община Ардино са поискали да бъдат включени в организираните от Главното мюфтийство летни ку...
Дамски таксита с розов таван кръстосват Дубай