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Орисията да си жена в исляма

Орисията да си жена в исляма

В представите на повечето европейци жената изначално е изключително онеправдана в ислямския свят. Според Корана обаче мюсюлманките имат правото на нас...

28 октомври | 19:30
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