Любопитно

Десет факта за проф. Кантарджиев, които не знаете

Стана истинска звезда като част от Националния оперативен щаб за борба срещу коронавируса

Десет факта за проф. Кантарджиев, които не знаете
18 окт 25 | 22:07
79
Мая Петрова

Проф. Тодор Кантарджиев стана истинска звезда като част от Националния оперативен щаб за борба срещу коронавируса преди 5 години.

Набралият популярност учен влезе и в журито на 8-ия сезон на шоуто „България търси талант“ на Би Ти Ви през пролетта на 2022 г. Завършил е Медицинската академия в София през 1981 г.

След това заминава за гр. Белово като лекар, а от 1982 г. е научен сътрудник в катедра „Военна епидемиология и хигиена“ на Военномедицинска академия. От 1991 г. е доктор по медицина, през 2008 г. става доктор на медицинските науки, а година по-късно – професор.

В следващите редове ще ви разкрием 10 интересни факта от живота на проф. Кантарджиев, които са неизвестни за широката общественост, пише Уикенд.

Ето ги и тях:

Факт №1

Роден е на Бъдни вечер

Професорът е роден на Бъдни вечер – 24 декември 1955 г. Попитан обаче как в детството си е празнувал двойния празник - рождения си ден и вечерта преди Рождество Христово, подчертава, че в семейството му са отбелязвали само първия празник.

По онова време църковните празници все още се празнуват по стар стил. Коледа не е на 25 декември, а на 7 януари. Съответно Бъдни вечер е на 6 януари

Факт №2

Родът му е от Копривщица

Професорът е роден в София, но родът му е от Копривщица. Предците му си изкарвали прехраната като правели кантари и ги продавали в Цариград. „Да правиш кантари от желязо и да ги продаваш в Цариград преди повече от два века, според мен си е голяма технология! Все едно сега да продаваш автомобили в Германия или компютри в Америка", смее се ученият.

Домът на рода му се намира близо до моста, на който е гръмнала първата пушка на Априлското въстание, срещу Каблешковата къща. Наричат сградата Кантарджийската къща.

Факт №3

Знае предците си 300 години назад

В дома си медикът пази стара Библия, която се предава в семейството му от баща на първороден син. На първата й страница са написани имената на неговите предци – всички бащи в семейството и техните първородни синове.

Това е родовата книга на семейството. „Моят прадядо – Стойко Илиев Кантарджиев, преписва от църковните книги родословието на Кантарджийския род, което може да се проследи 250-300 години назад, отбелязва проф. Кантарджиев.

Факт №4

Дядо му е строил най-важните язовири у нас

Макар и голям учен в областта на медицината, проф. Кантарджиев е наследник на архитекти. Дядо му Тодор, на когото е кръстен, строи някои от най-важните язовири в страната ни: „Александър Стамболийски“, „Студена“, „Копринка" и участва в строителството и на язовир "Искър”.

Братът на дядо му Петър, пък създава проектите на първите работнически комплекси в София след идването на социалистическата власт. Той има тежък спор със съпругата на Георги Димитров – Роза Флайшман-Димитрова. Скарват се жестоко дали детските градини в комплекс „Лагера" да са ниско или високо строителство. Той е държал на първото, но било по-скъпо.

„Вие вършите саботаж срещу социалистическата държава", отсича дамата. „Когато сте били малко момиченце, аз съм се занимавал с партийно строителство", отговаря архитектът. „След този спор той за известно време престава да е главен архитект на столицата, но след десетина години става главен архитект на републиката", разказва професорът в интервю за сп. „Биограф”

Факт №5

Внася германски модели в България

Професорът е специализирал в Германия и внася у нас много от германските модели на работа в своята област. „Работех при големи професори във време, в което се отнасяха с огромно уважение към младите колеги.

Работил съм в института „Робърт Кох”, бях на специализация във Фрайбург и Мюнстер. Това, което се създаде в структурата на Националния център по заразни и паразитни болести у нас, референтните лаборатории и референтните центрове, е копие на института „Робърт Кох”.

Постарах се да пренеса тук всичко, което научих в Германия, като устройство, организация, стил на работа", казва медикът.

Факт №6

Никога не е мислил за емиграция

Въпреки че и той, и съпругата му, която си отива от този свят преди няколко години, са специализирали в Германия през 90-те, когато в страната ни животът е най-труден, никога не са мислили за емиграция.

Днес професорът е доволен от решението си. Той подчертава, че много от българите, с които тогава е работел, са заминавали за Германия само за да емигрират и това не е допринесло по никакъв начин за развитието им в професията. Той обаче е декларирал, че смята да се върне в страната ни. Това му е спечелило уважението на германските професори, при които се е учил.

Факт №7

Спортът спасява живота му

Като студент ученият е тренирал джудо. Днес смята, че това е спасило живота му преди няколко години. Имал сериозни проблеми със здравето, които не разкрива. Категоричен е обаче, че спортуването като по-млад много допринесло да се възстанови. Убеден е, че спортът е важен не само за физическото, но и за психическото здраве.

След джудото е започнал да тича, ходел е пеша по няколко километра на ден. В последните 10 години обаче е занемарил тези занимания. Опитва се да компенсира с разходки.

Факт №8

Рекордьор е по докторанти

Проф. Тодор Кантарджиев е рекордьор по брой докторанти, които са писали научни трудове под негово ръководство. „25 души са направили докторска дисертация под мое ръководство.

Не съм чувал други професори в нашата страна да могат да се похвалят с такава цифра. От тези, които обучаваш, научаваш много повече, отколкото те от теб. Важното е да са много, да са заинтересовани и да са свестни хора", разсъждава ученият

Факт №9

Синът му го наследява

Ученият е удовлетворен, че синът му Весел наследява медицинската професия. Той е дерматолог. „Занимава се главно с хирургическа дейност и лечение на болести, а не с разкрасяване, както други лекари с тази специалност", уточнява професорът.

Факт №10

Внучето му е одрало кожата

Първородният внук в семейството носи името на популярния си дядо – Тодор. Но му е одрало и кожата. „Ако видиш моята снимка като дете и неговата снимка – едно към едно сме!

Ако му видиш сърдитите физиономии... Най-хубавото в живота е, когато видиш себе си в детето. Това е подарък от съдбата", доволен е медикът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мая Петрова
Още от Любопитно
Коментирай