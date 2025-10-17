Безпрецедентна ситуация в "Игри на волята"

Безпрецедентна ситуация очаква участниците в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. За мястото си в надпреварата ще се борят представители на Лечителите и Завоевателите - Иван, д-р Пекин, Александра и Йоана. Но дали съдбата не им е подготвила пореден обрат, който да преобърне Войната на племената завинаги?

Напрежение очаква изгнаниците от Блатото, които отново ще се съберат край огъня за Съвета на мъртвеца. Там водещата Ралица Паскалева ще предприеме неочакван ход, който ще пренапише и ще остави трайна следа в историята на Дивия север.

Искри ще прехвърчат и в Стопанството, където отношенията между новодошлата Гизем и двамата ѝ ухажори Лапунов и Калин, ще преминат през неочаквана за всички съплеменници метаморфоза.

Кой ще се спаси? Кой ще каже сбогом на Арената завинаги?

