

В срещата участваха кметът на община Казанлък Галина Стоянова, заместник-кметът Сребра Касева и Стела Радованова старши експерт международно-културно сътрудничество към община Казанлък.



От испанска страна се включиха кметът на Хатива Рожер Серда, генералният консул на Република България във Валенсия Надя Кръстева, завеждащия консулската служба към Генералното консулство на България във Валенсия Илиян Илиев и собственикът на „Балканика Дистрал“ Петър Петров.



По време на срещата беше постигнато съгласие меморандумът за побратимяване да бъде подписан и в двата града – в Казанлък в края на октомври – началото на ноември, а в Хатива – по време на коледните празници.



Кметът на община Казанлък Галина Стоянова акцентира, че при бъдещи посещения на делегации от Хатива в Казанлък е важно в тях да бъдат включени представители на културните институти, общински съветници, представители на бизнеса.



По думите ѝ именно културата създава най-здравата основа за устойчиви икономически партньорства. „Културата е винаги път към развитие на икономическите връзки“, подчерта Стоянова.



Кметът на Хатива Рожер Серда благодари за топлото посрещане на делегацията от Хатива по време на Празника на розата. Той сподели, че всички участници са останали с отлични впечатления от Казанлък, неговите традиции и гостоприемството на хората.



В края на срещата Галина Стоянова отправи специален поздрав към българската общност в Хатива и изрази увереност, че бъдещото побратимяване ще даде нови възможности за културен обмен, икономическо сътрудничество и развитие на приятелските отношения между двата града.





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