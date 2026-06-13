Казанлък може да подкрепи своите представители в конкурса “Хижа на годината 2026“
Сред участниците и тази година е Хижа Малка Бузлуджа – любимо място на туристи и планинари в Стара планина
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Сред участниците и тази година е Хижа Малка Бузлуджа – любимо място на туристи и планинари в Стара планина
Партньорството е част от кампанията Пиринско Чисти планини, която ще се проведе за трета поредна година
Заслонът се намира на 2465 метра надморска височина в Рила