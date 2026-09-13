Кралицата на суинга идва в България: Габрово става джаз столица за 4 дни
Ще има танци до зори
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Ще има танци до зори
Очаква ви вечер под открито небе, изпълнена с много суинг, мощни вокали и емоция
Зала номер едно посреща фенове на различни школи
Холивудските винтидж царе Рostmodern Jukebox превърнаха за една нощ родната столица в американска сцена от 40-те години на миналия век. Зала 3 на НДК...
Специални гости на традиционния джаз-фестивал в Града на липите ще бъдат световно-известен саксофонист, оперна прима ще пее джаз, а джазова певица – о...
Новото трио Ралица, Марина и Елеонора готви суинг репертоар Три ефектни красавици с прекрасни гласове вече правят първите си стъпки като едно цяло -...
Ретро стилът е новият хит в танците Манията по суинг танците e като заразно добро. Войнството от почитатели на този стил се рои с всеки изминал ден....
Летният сезон за Smugglers Swing Club е вече към края си. Винтидж пикника на The Smugglers Collective ще събере за последен път това лято почитателите...
София. "Swing The Spring" е пролетното музикално предложение от повелителките на суинга Сентиментал Суингърс. Вера, Деси и Рони ще разцъфнат с пролетт...
Купонът в Докторската градина преди месец беше супер и участниците пожелаха да го повторят
Фаталните дами от "Сантиментал суингърс" могат да разтопят сърцето на всеки мъж и продуцент