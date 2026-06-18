Кралицата на суинга идва в България: Габрово става джаз столица за 4 дни

Фестивалът Swing Dixie Week 2026 започва тази вечер в Габрово и ще продължи до 21 юни с концерти, суинг танци, маршинг изпълнения, майсторски класове и събития за деца, съобщи д-р Павлина Хинкова, арт директор на събитието.

По думите ѝ тазгодишното издание ще посрещне за първи път в България световноизвестната изпълнителка Гунхилд Карлинг, определяна като „кралица на суинга“, както и легендата на Ню Орлиънс – тромбонистът и вокалист Глен Дейвид Андрюс.

Началото на фестивала е тази вечер на откритата сцена на Народно читалище „Будителите 2017“ до Общинския пазар. От 19:30 часа ще се състои официалното откриване с участието на Оркестър „Габрово“, а от 20:30 часа на сцената ще излезе „Благоев хот джазтет", оглавяван от тромпетиста Венцислав Благоев.

В програмата на инициативата до 21 юни са включени изпълнения на Glen David Andrews Band, Gunhild Carling & Family, Royal Dixie Band, Old Sea Company Swing Band, Биг бенд Русе, Борис Петков и Цветомир Радев, както и на редица съпътстващи прояви.

Сред акцентите в програмата са маршинг шествие по улиците на Габрово с участието на музиканти от Ню Орлиънс, концерти на открито, уроци по суинг танци за начинаещи, майсторски клас по джаз пиано с Любомир Денев, изложби и специални детски събития.

Кулминацията на фестивала ще бъде на 21 юни на площад „Възраждане“, когато пред публиката ще се представят Биг бенд Русе и международният състав Gunhild Carling & Family.

„Swing Dixie Week отново превръща Габрово в столица на диксиленд и суинг музиката – място, където различни поколения се срещат чрез джаза и споделените културни преживявания“, посочи д-р Хинкова.

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на спонсори и с логистичната подкрепа на Община Габрово.

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